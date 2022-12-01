Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 ölü

Bursa'da Ovaakça Termik Santrali yakınlarında hava taşıtı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ovaakça Termik Santrali yakınındaki alana düştü.

Alınan bilgilere göre, TC-UHY kuyruk numaralı eğitim uçağı saat 15.13'te havalandı. Uçağın önce bin metre irtifaya ulaştığı ve bu irtifada havada kaldığı sürece herhangi bir sorun gözükmediği belirlenirken, saat 15.28'de şiddetli irtifa düşüklüğü yaşayan uçağın ve yaklaşık 3 dakika içinde de bin metrelik irtifadan hızlı bir şekilde düştüğü ve uçaktan son sinyalin ise saat 15.32'de alınabildiği öğrenildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, ihbarın saat 15.40'da geldiğini ve olaya 8 dakikada müdahale edildiğini söyledi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, geniş çaplı araştırma ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.