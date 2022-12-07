Bursa'da su ürünleri denetimleri sürüyor

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Su Ürünleri denetim ekibiyle birlikte Balık Hali'ni ablukaya aldı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Kestel ve Nilüfer İlçe Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Tarım A. Ş. ve Zabıta Müdürlüğü ile birlikte gece Balık Halinde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerd asgari boya uymayan 9 kasa çinekop balığı, 2 kasa dil balığı, 2 kasa mezgit balığı ve 2 adet mavi yüzgeçli Orkinos balığına el konuldu.

Hal'e balık sevkiyatı yapan 5 nakliye aracına ise 'nakil belgesi' olmadığından idari para cezası kesildi.

Ekipler, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.