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Bursa'da okullar 1 gün tatil
GÜNDEM 05.02.2023, 22:00
Bursa Valisi Yakup Canbolat, kar nedeniyle okullara 1 gün ara verildiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Meteorolojik son veriler değerlendirildiğinde, İlimizde bu gece ve yarın gün boyu yoğun kar yağışı ve havaların soğumasına bağlı buzlanma beklendiğinden 06 Şubat 2023 Pazartesi günü için eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/YakupCanbolat/status/1622306365573152768
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