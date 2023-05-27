Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 'Odak Noktası'nda (CANLI)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine saatler kala genel ve yerel gelişmeleri Herkes Duysun TV ve İGF TV'nin ortak yayınında "Odak Noktası" programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında "Odak Noktası" programına konuk oldu.

Başkan Aktaş, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtlıyor.

https://youtu.be/smtUpGiEUig