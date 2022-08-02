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Bursa Belediyeler Birliği Mudanya'da toplandı

GÜNDEM 02.08.2022, 10:59
Bursa Belediyeler Birliği Mudanya'da toplandı

Bursa Belediyeler Birliği’nin aylık encümen toplantısı Mudanya Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Birliğin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı, 2022 Mali Yılı Ek Bütçesi, 2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi, meclise havale edilmek üzere görüşüldü.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığını yaptığı Bursa Belediyeler Birliği’nin olağan aylık encümen toplantısı Mudanya ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın ev sahipliğindeki Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında yapılan toplantıya; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın katıldı.

Toplantıda Bursa Belediyeler Birliği’nin 2022-2023 çalışma programı görüşüldü.

Bursa Belediyeler Birliği’nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı, 2022 Mali Yılı Ek Bütçesi, 2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi, meclise havale edildi.

Toplantı sonrasında başkanlar Mudanya'da kordon boyunda akşam yürüyüşü gerçekleştirdiler.

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