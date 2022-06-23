Bursa Açıkhava'da türkü gecesi

Uluslararası Bursa Festivali’nde 60'ncı yıl coşkusu, türkü dolu bir akşamla devam etti. Festivalin konukları, Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Musa Eroğlu ile ünlü yorumcu Sevcan Orhan oldu.BURSA (İGFA) - Bestesi kendine ait olan ‘Mihriban’ türküsüyle ünlenen, sesi ve müziğini yıllardır türkü severlerle paylaşan Musa Eroğlu, festivalde, Türk Halk Müziği’nin sevilen yorumcularından Sevcan Orhan’la aynı sahneyi paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bursa Festivali’nde sahne alan ikili, Açıkhava’yı dolduran sanatseverlere türkü dolu bir gece yaşattı.

60 yıllık bir öykünün parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sevcan Orhan, Bursa’nın türkü söylediği ilk şehirlerden biri olduğunu belirterek, “Türkünün Bursalılar için özel yeri var. Bursa’daki konserlerimde hiç seyircisiz kalmadım. Bu yüzden de Bursa’nın kalbimde ayrı bir yeri var” dedi.

Binlerce türkü severin doldurduğu Açıkhava Tiyatrosu’nda ilk olarak sahne alan Sevcan Orhan, buğulu sesiyle dinleyenleri mest etti.

‘Aldırma Gönül’ türküsünü dinleyenlerle birlikte seslendiren ünlü sanatçı, hareketli türkülerle hayranlarını coşturdu. Konserinde kadın cinayetlerine de tepki gösteren Orhan, katledilmiş tüm kadınlar anısına merhum sanatçı Neşet Ertaş’a ait “Vay vay dünya” eserini seslendirdi.

Lorke türküsüyle hayranlarına veda eden Orhan’dan sonra sahneye, usta yorumcu Musa Eroğlu çıktı. Türk Halk Müziği’nin en sevilen eserlerinden biri olan Mihriban türküsüyle gönüllerde taht kuran Musa Eroğlu, gece boyunca Bursalıları türküleriyle müzik yolculuğuna çıkardı.

Festivale türküleri, yorumları ve sazıyla renk katan ünlü sanatçı, hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Hareketli parçalarına dinleyenlerin de eşlik ettiği Musa Eroğlu, hayranlarını coşturdu. Eroğlu, kendiyle özdeşleşmiş eserlerinden “Halil İbrahim” ve “Yolun Sonu Görünüyor” gibi birçok türküsünü Sevcan Orhan’la birlikte söyledi. Eroğlu, kendisini Bursalılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

İzleyenlerin, cep telefonu ışıklarıyla eşlik ettikleri ikili, hayranlarına türkü dolu bir akşam yaşattı.

Gecenin sponsoru Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar ile BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, her iki sanatçıya da Bursalılara yaşattıkları keyifli gece için teşekkür çiçeği sundu.