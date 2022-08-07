Başkan Savaş'tan Hatay Belen'de yeni HADO hattı müjdesi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’ın 15 ilçesine yaptığı ziyaretler kapsamında Belen halkı ile bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle toplumla olan bağını daima güçlü tutan Savaş, Belen ilçesine bağlı Kıcı, Cumhuriyet, Fatih ve İssume mahallesi sakinleri ile buluştu.

Savaş, İssume Mahalle sakinleriyle bir araya geldiği ziyarette Belen’deki altyapı mücadelesi, EXPO 2021 Hatay ve HADO gibi bir çok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

Belen genelinde altyapı sorunlarının yapılan projeler ile çözüme kavuştuğunu belirten Savaş, Belen’deki TOKİ sakinlerinin içme suyu problemlerinin çözüldüğünü ve kanalizasyon hattının ise yapılan proje ile İskenderun’a bağlanarak bölgenin altyapıya kavuştuğunu söyledi.

SAVAŞ: HADO İÇİN 6 YIL DİRENDİLER, ŞİMDİ 2’NCİ GEMİYİ ALDIK

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesinin çok önemli olduğunu ve 2 Geminin de sefere başladığını ifade eden Savaş, “ 6 yıl direndiler ama biz vazgeçmedik. 1 tane deniz otobüsü Girne’ye gidip geldi. Şimdi ikincisi Gazimağusa’ya başladı. Nasip olursa Beyrut seferlerimiz başlayacak ve lojistiği de aktif ederek tırları taşımak istiyoruz” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi sayesinde Hatay’ın ilkler yaşadığını söyleyen Savaş, “Türkiye’de ilk defa bir belediye Uluslararası kara sularda gemi çalıştırıyor, insan taşıyor ve inşallah yakında yükte taşıyacağız. Hatay Devletinden sonra ilk defa Deniz Gümrük Kapımız oldu” ifadeleriyle önemli adımlar atıldığına dikkat çekti.