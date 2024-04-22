Muğla Milas'ı 23 Nisan coşkusu sardı

Milas Belediyesi Çocuk Oyun Evi'nde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladıkları gösterilerle muhteşem bir performans sergiledi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Çocuk Oyun Evi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.

Alanında uzman öğretmenler rehberliğinde farklı branşlarda çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi Çocuk Oyun Evi’nde 23 Nisan coşkusu yaşandı. Bayrak ve kurdele gösterisi ile keyifli bir zaman dilimi geçiren minikler, Halk Oyunları Eğitmeni Süleyman Kıymık eşliğinde gerçekleştirdikleri gösteri ile de göz doldurdu.

Tüm çocukların özel gününü yürekten kutladığını dile getiren Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Çocuklarımıza neşe, bizlere ise umut kaynağı olan 23 Nisan gösterileri için emek harcayan tüm öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine uygun bir şekilde kutlanması, çocukların ve toplumun bir araya gelerek bayramın coşkusunu paylaşmasını sağlıyor.” dedi.