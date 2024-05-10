Başkan Bozbey, eski Bakan Cavit Çağlar’ı ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar’ı ve Olay Medya yöneticilerini makamında ağırladı.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tebrik ziyaretleri kapsamında Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, Olay Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan, Olay Gazetesi köşe yazarları Ahmet Emin Yılmaz ve İhsan Aydın’ı Yeni Belediye Binası’ndaki makamında ağırladı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasetçiler olarak toplumu birleştirme ve her kesime eşit hizmet verme görevleri olduğunu söyledi. Başkan Bozbey, “Bursalılar bize güvendi ve destek verdi. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Çocuklarımızdan başlayıp herkesi gülümseteceğiz. Bu dönem, kentin sorularını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar ve Olay Medya yönetiminin ziyaretinden büyük memnuniyet duydum” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey’e görevinde başarılar dileyen Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, Mustafa Bozbey’in Bursalılar için bir şans olduğunu ifade etti. Bozbey’in kenti ve taleplerini yakından bildiğini dile getiren Çağlar, “Siyaset yaptığımız dönemde hizmet konusunda ben de parti gözetmedim. Mustafa Bozbey’in en büyük özelliklerinden birisi budur. Seçim dönemi parti vardı. Seçim bitti ve tarafsızlık başladı. Mustafa Bozbey’in ‘Gülümseyen Bursa’ gibi güzel bir sloganı da var. İnsanların tebessüm ettirilmesi önemlidir. Kendisine her zaman destek olmaya hazırız. Mustafa Bozbey’in başarısı, Bursa’nın başarısıdır. Allah yolunu açık etsin” diye konuştu.