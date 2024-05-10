Başkan Arı’ya “hayırlı olsun” ziyaretleri

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından yeniden başkan olarak seçilmesi sonrasında gerçekleşen ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri kapsamında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, bugün siyasi partilerin temsilcileri, kamu yöneticileri ile sivil toplum teşkilatı temsilcileri ve vatandaşları ağırladı. Başkanlık makamında konuk ettiği tüm misafirlerini sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Arı, konuklarının tebriklerini kabul etti.

Bugüne kadar verdikleri destek ve iyi dilekleri için tüm Nevşehirlilere teşekkür eden Arı, el ele vererek, Nevşehir’i daha güzel noktaya taşıyacaklarını vurguladı.

“Nevşehir’i Nevşehirlilerle birlikte yöneteceğiz” diyen Arı, her fırsatta vatandaşlarla, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun farklı kesimlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinleyeceklerini kaydetti.