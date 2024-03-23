Başkan Altay gençlerle ve esnafla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek Mahallesi’nde esnafları ziyaret ederek Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu. Başkan Altay, vefatının 10. yılında Talha Bayrakçı’yı rahmetle andıklarını söyledi. Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği iftar buluşmasında da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek Mahallesi’nde gençlerle ve esnafla buluştu.

Esnaflar ve vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Altay, birlik ve beraberlik içinde Konya için çalışan bütün esnafa teşekkür etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından gençlerin hizmetine sunulan Yeni Nesil Kütüphane ile Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi’nde de gençleri ziyaret eden Başkan Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla eğitimin her kademesinde çeşitli projeler yürüttüklerini anımsatarak, “Yarınımızın teminatı gençlerimiz için Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Onların mutluluğu ve başarısı bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Altay, 2014 yılı seçim çalışmaları esnasında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Bayrakçı’yı vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle andı. Başkan Altay, “Yol arkadaşımız Talha Bayrakçı’nın mekanı cennet olsun” dedi.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği iftar buluşmasında da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Altay, tüm gençleri Gençlik Meclisi’ne davet etti.