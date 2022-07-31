Barış Pınarı'nda 5 terörist etkisiz!

Barış Pınarı'nda saldırı hazırlığında 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, paylaşımında, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceklerinin mesajını verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1553648038954115073