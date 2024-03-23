Bakan Yerlikaya Huzur ve Seçim Güvenliği Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya Valiliği'nde düzenlenen Huzur ve Seçim Güvenliği Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 31 Mart Mahalli seçimlerinin ülkede huzur ve güven içinde geçmesi için yapılan çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ve bu çabaların devam edeceğini vurguladı.AMASYA (İGFA) - Amasya ili genelinde 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlara odaklanan Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik 2 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar sonucunda 2 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Operasyonlar kapsamında 12 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlara da değinen Bakan Yerlikaya, 95 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlar sonucunda 825 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların 70'inin tutuklandığını ve 20'sine adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Amasya'da gerçekleştirilen diğer operasyonlarda da önemli başarılar elde edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 240 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve 315 şahsın yakalandığını dile getirdi. Ayrıca, suç işleyen toplam 753 kişinin yakalandığını ve bu kişiler arasında hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar ve diğer suçlar kapsamında 590 farklı suçtan şüphelilerin bulunduğunu paylaştı.

Son olarak, Bakan Yerlikaya, hukukun üstünlüğünü vurgulayarak, kamu düzenini bozmaya çalışan tüm yapılanmaların kökünün kazınacağını ve Amasya'da huzur ve güvenin sağlanması için kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.nması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ve vatandaşların güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu ifade etti.