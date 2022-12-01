Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sabırla açıkladı!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de bulunan toplam yabancı sayısının 5 milyon 239 bin 426 olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından Türkiye'deki yabancı uyruklu kişi sayısına ilişkin sayıları paylaştı.

"Daha önce defalarca açıkladık, sabırla bir kez daha açıklayalım" diyerek paylaşımda bulunan Çataklı, " Bugün itibariyle geçici koruma altında bulunan Suriyeli 3 milyon 577 bin 714, uluslararası koruma kapsamında 318 bin 717 olmak üzere, ülkemize sığınan toplam 3 milyon 896 bin 431 kişi bulunmaktadır. İkametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişi ülkemizde yaşamaktadır. Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrencilerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ismailcatakli/status/1598310944572047364