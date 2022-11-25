Bakan Akar: Pençe Kılıç'ta 326 terörist etkisiz

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekâtı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekâtı’nın devam ettiğini belirten Bakan Akar, şu ana kadar 326 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Pençe-Kılıç Harekâtı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekâtı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekâtı’nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, “Harekât, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekâtta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hâle getirildi.” açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir?" demesi üzerine Bakan Akar, "Küçük büyük, irili ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda bir özne hâline geldiğine vurgu yapan Bakan Akar, "Her yerde kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu savunuyoruz. Bununla birlikte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanında yer almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.