Bahar Kalkanı'nda acı haber! Şehit ateşi Adıyaman'a düştü!

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu. Sözleşmeli er Abdulkadir Akıncı'nın acı haberi Adıyaman'a düştü. Şehit Akıncı'nın 23 saat önce WhatsApp mesajına koyduğu fotoğraf ise yürekleri dağladı.ADIYAMAN (İGFA) - Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanarak hastaneye sevk edilen 23 yaşındaki Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Akıncı'nın acı haberi, Adıyaman'daki baba ocağına ulaştı.

"ALLAHIM BÖYLE YAZMIŞ AĞLAMAYIN..."

Abdulkadir Akıncı'nın 23 saat önce WhatsApp durumuna koyduğu mezar taşı fotoğrafı ise dikkati çekti.

Sosyal hesabındaki durumda fotoğrafında "Adımı yazdılar mezar taşıma. Ne boyuma baktılar ne yaşıma. Anlıma yazılı geldi başıma. Allahım böyle yazmış ağlamayın" yazısı yürekleri dağladı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da kahraman asker Akıncı için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık mesajında, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeki Er Abdulkadir Akıncı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

ŞEHİT AKINCI MEMLEKETİ ADIYAMAN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehidin naaşının 24 Mart Pazar günü Hatay’da saat 9:30 yapılacak tören sonrasında helikopterle Adıyaman Hava Alanına getirileceği ve öğle namazına müteakip resmi törenle Adıyaman'da Yeni Mezarlıktaki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.