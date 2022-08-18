Aydın Didim'de 'sosyal' cinayet!

Aydın'ın Didim ilçesi Balat Mahallesi'nde yaşayan çiftin, eşinin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşım sonucunda, kocasının silahlı saldırısı ile ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın doktorların tüm müdahalesinin yapıldığı ameliyat sonrasında kurtarılamayarak yoğun bakımda hayatını kaybetti.D. Temel YURDAER / Hüraydın Haber (AYDIN İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, 17 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Didim'in Balat Mahallesinde meydana geldi.

Boşanma aşamasında olan evli ve 2 çocuk sahibi L.G (29) ile F.G. (21) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G evde bulunan av tüfeği ile karısı F.G’yi genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Söke Devlet Hastanesinde ameliyata alınan F.G doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kayıplara karışan L.G isimli şahıs Jandarma ekiplerinin etkin ve anında müdahaleleri sonrasında kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatılmasının ardından, eşini tüfekle vurarak yaralayan ve ölümüne neden olan saldırgan L.G yakalanmasının ardından Jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında Didim Adliyesine getirilerek çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Olayların daha fazla gelişip istenmeyen durumlara engel olunması açısından, köyde bulunan erkek tarafının akrabaları, köyden tahliye edilerek Jandarma eşliğinde Didim'de bulunan yakınlarının yanına sevkleri sağlandı.