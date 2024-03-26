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Artvin Borçka sahil yoluna bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren hattını Karadeniz'e bağlayacak Ankara-Kırıkkale-Çorum hızlı tren hattının ihalesine bu yıl çıkacaklarını bildirerek, Çorum ile Samsun Hattı projesine ise gelecek yıl başlayacaklarını açıkladı

GÜNDEM 26.03.2024, 17:43
Artvin Borçka sahil yoluna bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren hattını Karadeniz'e bağlayacak Ankara-Kırıkkale-Çorum hızlı tren hattının ihalesine bu yıl çıkacaklarını bildirerek, Çorum ile Samsun Hattı projesine ise gelecek yıl başlayacaklarını açıkladı.ARTVİN (İGFA) -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Artvin'e geldi. AK Parti Borçka İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi.

Türkiye'nin her yanında birbirinden önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ona rağmen bazı şehirlerimizde bazı ihtiyaçları belli bir seviyeye getirdik. Ancak daha beklediğimiz raddeye getiremedik. Ne yazık ki bunlardan biri Artvin ilimiz oldu" dedi.

Hopa'da köprü inşaatını Haziran ayında bitireceklerini belirten Uraloğlu, Doğu Karadeniz'in zor coğrafi koşullara sahip olduğunu dikkati çekerek, "Artvin'de zorluk seviyesinin ise daha da arttığına işaret etti. Uraloğlu, Bu coğrafyayı bekleyen sizlere bizim de görevimiz hizmet etmek. Bazen bazı yaptığımız işler o günün ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelişen, değişen ihtiyaçlara göre oranın yeniden ele alınması gerekebiliyor. Artvin'de de Borçka'da da bu tür bazı işlerimiz var. Hopa'da bir köprü inşaatımız var, sizler de biliyorsunuz birazcık uzun sürdü ama inşallah haziran ayında bitirmiş olacağız. Dere yatağı, zemin zorluğu sıkıntıları olduğundan uzadı ama inşallah bitireceğiz" diye konuştu.

BORÇKA DENİZLE BULUŞACAK

Borçka'ya doğru devam eden önemli projelerin olduğuna da dikkat çeken Uraloğlu, yakın zamanda yeni ihalelere çıkacaklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Yani Borçka'ya kadar geri kalanın tamamını ihale etmiş olacağız. Dolayısıyla bu yolu bitirdiğimizde Borçka'nın sahile olan ana bağlantısını inşallah sizlerin gündeminden çıkarmış olacağız" dedi. Macahel Geçidi'ne de değinen Uraloğlu, projeyi onayladıklarını ve proje kapsamında yaklaşık 6 kilometrelik bir tünelin yapılacağını söyledi.

Tünel kapsamında ayrıca kaçış tünelinin da yapılmasının gerektiğine işaret eden Bakan Uraloğlu, "Şimdi oranın yatırım programına alınması sürecindeyiz. Macahel'deki muhtarlarımız bir heyet olarak gelmişti ben Genel Müdürken. Konuşmuştuk, projeyi hızlandırmıştık. Oradaki mevcut şartları tekrar gözden geçirdiğimizde bu 6 kilometrelik tünel, 4-5 kilometrelik de bağlantı yolunu yatırım programına aldırmakta biraz zorlanıyoruz. Malum biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Ondan önce pandemi yaşadık, bu zorluklar var. Arkadaşlarımız orada tünelli bir alternatif üzerinde çalışıyorlar. Sizlerin de görüşünü alarak, Artvin'in yöneticilerinin hepsinin görüşlerini alarak orayı daha yapılabilir kılarsak inşallah onun da projesi uzun zaman almaz. Hızlıca bitirir, hemen onu da yatırım programına alır yürürüz diye düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte de inşallah yapım çalışmalarına başlayacağız diye konuştu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hizmet getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak Bizim işimiz size hizmet edebilmek, daha iyi şartlarda hizmet edebilmek. Dün yetenin bugün yetmez olması da normaldir. O anlamda biz de üzerimize düşeni inşallah beraberce yapacağız" diye konuştu.

HOPA-BORÇKA YOLUNA YENİ PROJE GELİYOR

Rize-Artvin Havalimanının geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiğimiz olduğuna da dikkat çeken Uraloğlu, haftalık sefer sayısının 65'e ulaştığını söyledi. Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanının günlük ortalama 10 uçak seferi düzenlediğinin altını çizerek, yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti. Karadeniz Sahil yolundan Hopadan Borçkaya araçla geçtiklerini belirten Uraloğlu, "Oradan bu tarafa istediğimiz standartta olmayan bir yolumuz var. Borçkadan Artvine doğru geldiğimizde orada geçmişte önemli bir bölümünü DSİnin barajlardan dolayı yol var. Orada bazı sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Standardın istenileni karşılamadığını görüyoruz. Orada da mevcut yolu masaya yatırıyoruz, proje çalışmasını başlatıyoruz. Proje çalışmasının bitiminden sonra ne gerekiyorsa planlayacağız ve program dahilinde hayata geçireceğiz" dedi.

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