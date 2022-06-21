Arama Motoru Google'dan akıl almaz hata
Dünyanın en büyük arama motorlarından biri olan Google Samsun’da büyük bir karışıklığa yine imza attı. Haritalarında 'Atatürk Bulvarı’nın ismini 'Baki Esen Caddesi' olarak değiştiren şirket, kentte büyük şaşkınlığa sebep oldu.
Atatürk Bulvarı için bir isim değişikliği olup olmadığı yönünde Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne sorular yöneltildi. Konu ile alakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'dan önemli açıklama geldi.
Google Haritalar uygulaması yılların Atatürk Bulvarı’nı 'Baki Esen Caddesi' olarak değiştirdi. Samsun şehir merkezinde Valilik önünden geçen, batıda 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’na, doğuda Tekkeköy Belediyesi’ne uzanan 34 kilometre yol son 1 haftadır harita uygulamasında 'Baki Esen Caddesi' olarak gözükmeye başladı.
Şehir merkezinde ana arterlerden biri olan ve Samsun-Sinop ve Samsun-Ordu karayoluna bağlanan Atatürk Bulvarı’nın isminde yaşanan karışıklık vatandaşlar tarafından fark edildi.
Atatürk Bulvarı için bir isim değişikliği olup olmadığı yönünde Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne sorular yöneltildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediye meclisinde herhangi bir karar alınmadığını, durumun Google’ın yaptığı bir hatadan kaynaklandığını söyledi.
Durumun düzeltilmesi ve yolun Atatürk Bulvarı adıyla tekrar gözükmesi için gerekli müracaatları yaptıklarını açıklayan İlhan Bayram, “Bu duruma anında müdahale ettik.
Uygulamada bir yanlışlık var. Nasıl oldu, onu da bilemiyoruz. Biz gerekli yerleri ikaz ettik. Düzeltilmesi için talepte bulunduk. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde isim değişikliği gibi böyle bir karar geçmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Bizden kaynaklı bir durum değil. Geçen hafta durumu fark ettik. Düzeltilmesi için gerekli yerlere ulaştık.”
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