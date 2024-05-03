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Dokuz Eylül Asya'da ilk 500'deki yerini korudu

Alanında küresel ölçekte saygınlığa sahip olan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) Asya Üniversiteleri Sıralaması 2024 listesi açıklandı

GÜNDEM 03.05.2024, 17:17
Dokuz Eylül Asya'da ilk 500'deki yerini korudu

Alanında küresel ölçekte saygınlığa sahip olan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) Asya Üniversiteleri Sıralaması 2024 listesi açıklandı.İZMİR (İGFA) - Dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times HigherEducation’ın (THE) Asya Üniversiteleri Sıralaması 2024 listesi açıklandı.

Asya’daki kurumların özelliklerini yansıtacak şekilde faklı bölgelerden 1127 yükseköğretim kurumunu içeren listede Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geçen yılki yerini koruyarak 401-500 bandında yer aldı. Dünya üniversitelerini araştırma ortamı, endüstri (sanayi geliri ve patent), uluslararası görünüm, araştırma kalitesi ve öğretim gibi başlıklarda 18 performans göstergesine göre değerlendiren listede, Türkiye’den 75 üniversite bulunurken, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 15’inci sırada yer alma başarısı gösterdi.

“DEÜ’NÜN YÜKSELİŞİ SÜRECEK”

Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin geliştirdiği başarılı projeler ve ödüllü çalışmalar ile uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü ve saygınlığını artırmaya devam ettiğini belirtti. DEÜ’nün başarılarına yenilerini eklediğini vurgulayan Prof. Dr. Ak, “Araştırma Üniversitemiz dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının indekslerinde her yıl düzenli olarak yer alıyor. İşte son olarak, Asya kıtasını kapsayan bir akademik performans haritalaması yapmayı hedefleyen THE Asya Üniversiteleri Sıralaması 2024’te önemli başarılar elde ettik. Bu gelişmelerle gurur duymakla birlikte, elbette hedefimiz bu listelere girmekle kalmayıp; yerimizi sağlamlaştıracak ve yükselişimize katkı sunacak hamleleri hayata geçirmek. Bunu da başarabilecek altyapımız, eğitim ortamımız mevcut. 2021 yılında ‘Araştırma Üniversitesi’ beratı alan DEÜ, köklü geçmişinden de aldığı güç ile uluslararası boyutta yükselişini sürdürmeye devam edecek. Ortaya koydukları nitelikli çalışmalarla ülkemizin ve Üniversitemizin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü artıran tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

THE 2024 Asya Üniversiteleri Sıralamasına göre Dokuz Eylül Üniversitesi, alan bazlı sıralamada da Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında önemli sonuçlar elde etti. Buna göre Dokuz Eylül Üniversitesi, veteriner bilimlerinde 5’inci, tarım ve ormancılık ile coğrafya alanında 8’inci; spor bilimlerinde ise Türkiye genelinde 9’uncu sırada yer aldı.

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