AKOM İstanbul'u uyardı... Dikkat!

İstanbul’da bu gece yarısı itibarıyla 00:00 il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile (00:00) ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yağışların, Salı sabah saatlerine (10:00) kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek.