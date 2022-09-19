Ağrı'da 'Tarım Park'a 17,5 milyon lira harcandı

Ağrı'da İl Özel İdaresinin finanse ettiği "Tarım Park Projesi" törenle açıldı.AĞRI (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ağrı programı kapsamında İl Özel İdaresinin finanse ettiği "Tarım Park Projesi"nin açılışına katıldı.

Bakan Kirişci, tarımın, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Tarımda güçlü olmadan, güçlü Türkiye'yi inşa etmenin mümkün olmayacağını ifade eden Kirişci, "Stratejik sektör olarak tanımladığımız tarımda, küresel bir oyuncu olmak, bizim için bir istiklal ve istikbal meselesidir. Son 20 yılda tarıma yaptığımız yatırımlar ve desteklemeler, bu konudaki hassasiyetimizin en güzel yansımalarıdır." dedi.

Kirişci, Ağrı'ya son 20 yılda 7,3 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yapıldığını anlattı.

"AĞRI KORUNGA ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜDÜR"

Tarımsal desteğin de 2002'ye göre 8 kat artırılarak 29,4 milyon liradan 227,3 liraya yükseltildiğini aktaran Kirişci, "Tarımsal üretim değerini 10 kat artırarak 497 milyon liradan 5,2 milyar liraya ulaştırdık. Aynı şekilde tarımsal ihracatı tam 25 katına çıkararak 134 bin dolardan 3,3 milyon dolara çıkardık. Tarla ürünleri yüzde 110, meyve üretimi yüzde 250 arttı. Bildiğiniz gibi ülke genelinde stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü havza bazında destekliyoruz. Ağrı'da da arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, mercimek, nohut, patates ve yem bitkileri olmak üzere 8 ürüne destek veriyoruz. Kentimiz, hayvancılık için büyük önem taşıyan korunga üretiminde Türkiye'de üçüncüdür" diye konuştu.

Bakan Kirişci, büyükbaş hayvan sayısında ise 2002'ye oranla yüzde 17 artış sağlandığını belirtierek, arı kovanı sayısında yüzde 1047, bal üretiminde yüzde 515, süt üretiminde de yüzde 65 artış sağlandığını dile getirdi.

TARIM PARK PROJESİ İÇİN 17 MİLYON 500 BİN LİRA HARCANDI

Kirişci, Ağrı'da hayata geçirilen Tarım Park Projesi için 17 milyon 500 bin lira harcandığına işaret ederek, buradaki 140 makine ekipmanının çiftçinin hizmetinde olacağını söyledi.

Yatırım içinde Çiftçi Eğitim Merkezi'nin de yer aldığını anlatan Kirişci, "Merkez sayesinde her dönemde çiftçilerimiz, uzmanlar tarafından sınıflarda verilen teorik bilgilerin yanında demonstrasyon amacı ile yetiştirilen ürünler eşliğinde sahada uygulamalı eğitim alabileceklerdir. Böylece çiftçilerimizin stratejik ve katma değer olarak daha farklı ürünler yetiştirmeleri amaçlanmaktadır." dedi.

Projenin 1000 metrekarelik kapalı alanda yürütüldüğünü ifade eden Kirişci, Tarım Park'taki yaklaşık 40 dekarda hububat, endüstri bitkileri, yem bitkileri, sebze ve çilek ile 4 adet 250 metre karelik seralar içerisinde sebze fideleri, süs bitkileri gibi birçok ürünün yetiştirileceğine değindi.