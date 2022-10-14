Afrin'de patlamaya hazır bombalı düzenek ele geçirildi!

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'de, patlamaya hazır bombalı düzenek İle bir canlı bomba yeleği ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afrin Suriye Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Eski Afrin Mahallesi'nde bir poşet içerisinde 1 adet 1,5 m infilaklı fitil, 1 adet F1 fünye grubu ve 870 gr ağırlığında canlı bomba yeleği ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlık, çalışmalar kapsamında Halep Yolu üzerindeki Habben Köprüsü altında da, 1 adet modifiye edilmiş elektrikli infilak kapsülü, patlamaya hazır düzenek halinde toplam 2 kg 157 gram ağırlığında, uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildiğini açıkladı.