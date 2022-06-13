Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 'dan son dakika 5 il için sel uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 5 şehir için sel ve su baskını uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, paylaştığı harita ile ülke genelinde yaşanabilecek sağanak yağışlara karşı uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda ülke genelinde yaşanabilecek sağanak yağışlara karşı uyardı.

Yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli sağanak yağış bekleniyor."