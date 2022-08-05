Adıyaman'da odun yüklü araçta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdukları otomobildeki uyuşturucuya el koyarken, sürücüsünü de gözaltına aldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphe üzerine kent merkezinde plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir aracı durduran ekipleri, odun dolu otomobilde yaptıkları aramada uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Araçtaki uyuşturucuya el konulurken araç sürücü ise gözaltına alındı.

Şüpheil sürücünün emniyetteki ifadesi sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.