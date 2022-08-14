Adıyaman'da İYİ Partililerden İnternet Gazetecileri'ne ziyaret

Adyaman'da İYİ Partili il ve ilçe yöneticileri İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek’i ziyaret etti.ADIYAMAN (İGFA) - İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, İlçe Başkanı Murat Koca, İl Yönetim kurulu üyesi Hayrettin Özdemir ve İl Sekreteri Yusuf Akbaş İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek’i ziyaret etti.

İl genelinde esnaf ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ettiklerini belirten İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, kentin sorunlarını her daim gündemde tutarak ilimizin gelişiminde basının önemli bir rol oynadığını söyledi.

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Doğan’a, Türkiye’nin gündeminde olan altılı masa toplantıları ve Millet İttifakı adayının yerelde Adıyaman’a yansımasımnın nasıl olacağı yönünde gündeme dair gelişmeler üzerine sohbet etti. Başkan Akbilek, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla birlite partinin çalışmalarını yakınen takip ettiklerini söyledi.

Adıyaman’da yoğun bir şekilde henüz tarihi kesinleşmemiş Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında bilgiler veren İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, vatandaşların bir an evvel seçimlerin yapılarak ülkenin rahatlamasını beklediğini öne sürdü. Yarın seçim olacakmış gibi sokaklarda olduklarının altını çizen Doğan, "İlçelerde, köylerde ve şehrin her yerinde halkımızı dinliyor onlara seçimlerden sonra nelerin değişeceğini anlatıyoruz. Ancak nereye gidersek gidelim halkımız, hayat pahalılığından dertli ve çaresiz. İşte Millet İttifakı bu yüzden önemli. Bu yüzden herkes adayınız kim diye merak ediyor. Bizde diyoruz ki, aday kim olursa olsun önemli olan biran önce bu ülke huzura ve refaha kavuşsun. İşte bu aday o altılı masadan çıkacak. Seçimlerde kim kiminle nasıl bir ittifak yapacak, milletvekilleri listesi ortak mı, bağımsız mı hazırlanacak bilmiyoruz. Belediye başkanlığı da aynı şekilde" dedi.

Erken seçimin olmayacağını ancak adayın ortak mı yoksa ayrı ayrı adaylar mı olacağını zaman göstereceğini ifade eden Doğan, "Bu noktada kesin bir çizgimiz var. O da HDP ile ortak ittifak gibi hiç bir şeymiş olmaz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.