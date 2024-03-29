9 günlük bayram tatili sektörü hareketlendirdi

9 günlük bayram tatili seyahat sektörünü olumlu etkilediİSTANBUL (İGFA) - Sektörden alınan verilere göre 9 günlük Ramazan Bayramı’na yönelik tatilin birleştirilmesi seyahat aramaları üzerinde olumlu etki gösterdi. Veriler uçak bileti, araç kiralama ve otel aramalarının hepsinin arttığını gösteriyor.

BAYRAM İÇİN EN ÇOK ADANA UÇAK BİLETLERİ ARANDI

Sektör platformalrından ENUYGUN’un Ramazan Bayramı dönemine ait verileri en çok arama yapılan şehrin Adana olduğunu, Adana’yı Diyarbakır, Gaziantep, Van ve Trabzon aramalarının takip ettiğini gösteriyor. Tatilin yaz mevsimindense havaların yeni yeni ısınmaya başladığı bahara denk gelmesi ve arama yapılan rotalar, bu tatil özelinde seyahat severlerin memleketlerine gitmeyi tercih ettiklerini ya da kültür/gastronomi gezisi yapmayı seçtiklerini gösterdi.

Veriler en çok uçak bileti aranan yurt dışı rotalarının ise Belgrad, Atina, Bakü, Bali ve Cidde olduğunu gösteriyor.

Bu tatil için de Atina haricinde genelde vizesiz rotalar tercih edilmiş. Bu durumda vizesiz rotalara bir seyahat planı yapmanın daha uygun fiyatlı ve pratik olmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz.

BAYRAMDA EN ÇOK OTEL REZERVASYONU YAPILAN YER İSTANBUL

Otel rezervasyonlarına dair verileri bayram için en çok otel rezervasyonu yapılan şehrin İstanbul olduğunu gösteriyor. Bu durumda tatilin ilk başta daha kısa olmasının etkisi yüksek. Çünkü seyahat severler tatilin 9 güne uzadığı açıklamasından önce büyükşehirlere yakın tatil beldelerini tercih ettiler. Ağva, Riva, Şile, Polonezköy gibi beldelerin İstanbul’da olması şehre çok rezervasyon yapılmasının asıl nedeni.

İstanbul’u Antalya, Adana, İzmir ve Diyarbakır şehirleri takip ediyor. Veriler tatil için planlanan seyahatlerin yüzde 73’ünün iki kişilik olduğunu ve tatillerin yüzde 50’sinden çoğunun iki ya da üç günlük seyahatler olduğunu gösteriyor.

Araç kiralama verileri ise bayram için araç kiralama işlemlerinin bir önceki haftaya göre yüzde 76 arttığını gösterirken, bayramda da araçların büyük çoğunluğu havaalanlarından kiralandı.

Bu dönem için genellikle 5 günlük araçlar kiralanırken, bayram döneminin en çok kiralanan aracı FIAT Egea olduğu kaydedildi. Kiralanan araçların yüzde 56’sı manuel ve yüzde 44’ü otomatik vitesken elektrik araçlar ise yalnızca yüzde 0.10’luk bir orana sahip.