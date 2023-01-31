6 kuruluş daha koruma altındaki çocuklara hizmet verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 6 ilde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik yaptırılan çocuk evleri sitesi ile ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitelerinin inşaatlarının tamamlandığını, kısa sürede açılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, koruma ve bakım altındaki çocuklar için 6 ilde yaptırılan 6 kuruluşun kısa sürede çocukların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Bakan Yanık, devlet korumasına alınan çocukların sağlıklı ortamlarda büyüyebilmeleri amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini, onlara yönelik farklı sosyal hizmet modelleri uygulandığını ifade etti. Toplumların sağlıklı yetişen çocuklarla gelişebileceğini vurgulayan Bakan Yanık, farklı sebeplerle Bakanlığın koruma ve bakımı altına alınan çocukların sağlıklı ortamlarda büyümelerine ayrıca özen gösterdiklerini dile getirdi. Çocukların içinde yaşadıkları fiziki ortamların iyileştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla eski koğuş tipi yuva anlayışından uzaklaşıldığını anlatan Bakan Yanık, artık çocukların aile sıcaklığını hissedebilecekleri, yaş gruplarına uygun ve gelişimlerine katkı sağlayacak anlayışla inşa edilen ev tipi kuruluşlarda kaldıklarını ifade etti.

Bu çerçevede 2022 yılı yatırım programında toplam 220 kapasiteli çocuk evleri sitesi ve ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi yer aldığını belirten Bakan Yanık, Burdur, Ordu Ulubey, Sakarya Arifiye ve Isparta’da 30’ar kapasiteli ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi ile Uşak ve Şanlıurfa’da 50’şer kapasiteli çocuk evleri sitesinin kısa sürede hizmete açılacağını bildirdi.

“BU YIL İÇİNDE 2 KURULUŞ DAHA AÇILACAK”

Bakan Yanık, ayrıca 50 kapasiteli Tokat Çocuk Evleri Sitesi ile 30 kapasiteli Kayseri-Gesi İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesinin de tamamlanarak bu yıl içinde hizmete sunulacağını kaydetti.

Bakanlığa bağlı 113 çocuk evleri sitesi, 1187 çocuk evi, 65 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi ile çocuklara hizmet verildiğini belirten Bakan Yanık, “Çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak, sağlıklı ve huzurlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Yeni kuruluşlarımızla onların refah seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunmaktan mutluyuz. Çocuklarımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.



Çocuk evleri sitesi korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı, aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşuyor. Her birimde 10-12 çocuğa hizmet sağlanıyor.



İhtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi ise suç mağduru veya suça sürüklenen çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşuyor.