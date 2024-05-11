Son Dakika

Emine Erdoğan, Devlet Konukevi'nde anneleri ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen programda, Türkiye'nin çeşitli illerinden annelerle bir araya geldi

YAŞAM 11.05.2024, 15:48
Emine Erdoğan, Devlet Konukevi'nde anneleri ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen programda, Türkiye'nin çeşitli illerinden annelerle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Devlet Konukevi'nde düzenlenen Anneler Günü programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan şehit ve gazi anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, koruyucu anneler, şehit eşi ve yaşlı anneler katıldı.

Emine Erdoğan programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Anneler Günü'nü kutladığı annelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Programda annelere seslenen Emine Erdoğan, "Asırlardır hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa kucak açan medeniyetimizi, en çok anne kalbine benzetiyorum" ifadesini kullandı.

“İNSANLIK ELBİSESİNİN ANNELİK TEZGÂHINDA DOKUNDUĞUNA İNANIYORUM”

Emine Erdoğan, üzerlerinde taşıdıkları sevgiden bir evlat, bir aile, bir medeniyet inşa etmiş her bir annenin, iyiliğe olan inançlarını diri tuttuğunu dile getirerek şunları kaydetti: "İnsanlık elbisesinin annelik tezgâhında dokunduğuna inanıyorum. Öyle ki Filistinli annelerin zalimliğe karşı evlatlarını korumak için gösterdikleri vakur duruş, direnişin ve barışın en somut örneğidir. Yüreği yangın yeri olan Filistin’in güçlü kadınlarının acısını paylaşıyor, savaşın, adaletsizliğin kol gezdiği dünyaya anne kalbi genişliğinde bir merhamet diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anneler ile sohbet edip, karşılaştıkları konularla ilgili istişarelerde bulunduklarını aktararak "Zor günlerinde devletin yanlarında olduklarını bilmeleri onları çok mutlu ediyor. Bizler her zaman ailelerimizin, özellikle bizim hizmet modellerinden faydalanan ailelerimizin yanındayız ve takipçisiyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İsrail'in bombardımanı altında hâlâ zorlu süreçlerde yaşayan Filistinli anneler başta olmak üzere; şehit, gazi yakını, engelli ve koruyucu anneler ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kas erimesi hastalığı bulunan ve solunum cihazıyla sınıfta ders anlatan öğretmen Gamze Kılıç'ın annesi Nurcan Kılıç da programa ilişkin memnuniyetini, "Bugün buraya gelmemiz çok özel hissettirdi" sözleriyle dile getirdi.

Emine Erdoğan'ın kendilerini güzel karşıladığını ifade eden Kılıç, "Güzel konuştu, biz de çok rahattık, sorunlarımızı, sevgilerimizi paylaştık" dedi.

Koruyucu anne Gaye Dülger ise "Gerçekten çok düşünceli bir programdı. Ben böyle gerçekleşeceğini tahmin etmedim. Hanımefendi ve Bakanımızla bire bir konuşup kendi sıkıntılarımızı dile getirme, çocuklarımızın durumuyla ilgili gelişmeleri ve yapılabilecekleri değerlendirme imkânı bulduk, bütün aileler olarak" diye konuştu.

Emine Erdoğan'ın kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Dülger, "Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.

Şehit polis Ali Demircioğlu'nun eşi ve bir engelli çocuk sahibi Selma Demircioğlu da organizasyon için teşekkür ederek Emine Erdoğan'ın ev sahipliğini, "Çok güzeldi, bizle çok ilgiliydi, bire bir hepimizle ilgilendi. Gerçekten bizleri anlayan biri" sözleriyle anlattı.

Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'la bütün düşüncelerini ve yaşadıkları zorlukları paylaştığını dile getiren Demircioğlu, "Engelli bir evlat bakmak gerçekten çok zor ve tek başıma mücadele veriyorum. Böyle şeylerden destek alıyoruz" dedi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ PROGRAMI PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

Paylaşımında annelerle bir araya geldiği fotoğraflara yer veren Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Annelerin kalbinin evrensel bir ritmi vardır. Tüm acılar, sevinçler ve felaketler karşısında aynı duyguları paylaşırlar. Onların nezdinde gözyaşının, kahkahanın, doğumun ya da ölümün tercümana ihtiyacı yoktur. Anneler Günü münasebetiyle kahraman annelerimizi 'Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Hikâyeleriyle annelik ruhunun ne kadar güçlü ve sınırsız olduğuna bir kez daha şahit olduk. Zulüm ve esaret altında çocukları için direnen, cesaret timsali Filistinli annelerin feryadını ise bir an olsun unutmadık. Savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri saygıyla anıyor, anne sevgisinin tüm kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diliyorum."

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Şanlıurfaspor 34 38
15. Tuzlaspor 34 38
16. Adanaspor 34 39
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 36 85
2. Arsenal 36 83
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 36 61
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. Bournemouth 37 49
10. West Ham United 37 49
11. Brighton 36 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 37
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 37 29
19. Burnley 37 25
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 35 75
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 35 46
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 35 42
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 35 35
16. Celta Vigo 34 34
17. Rayo Vallecano 34 34
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17