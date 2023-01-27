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38 mülki amir '1. sınıf' oldu
GÜNDEM 27.01.2023, 12:14
İçişleri Bakanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 38 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükselenlerin isimleri belli olduANKARA (İGFA) - 38 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
İçişleri Bakanlığı'nca birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesinde adı geçen 38 mülki idare amirinin İSİM LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230127-8.pdf
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