25 il için kritik uyarı!

Türkiye genelinde kış sinyalleri görülüyor...

Bazı illerde sağanak yağış devam ederken, bazılarına ise kar yağışı uyarısı geldi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, 25 il için "Sarı Kodlu" uyarıda bulundu.

Adıyaman, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.

Karadeniz ve Güneydoğu için sağanak yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize il geneli ile Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak, bölgenin yükseklerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ve Van'ın güneyinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki kuvvetli yağış bekleniyor.

Kar yağışı bekleniyor

Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hakkari'nin yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinin yükseklerindeki yağışların ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Akdeniz için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Rüzgarın Akdeniz'in iç ve dağlık kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olduğu; ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair yetkililer uyarıda bulundu.

Sarı kod uyarısı nedir

Sarı kod uyarı, kuvvetli meteorolojik durumlar için kullanılan bir terimdir ve hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Olağandışı meteorolojik hadiseler ise günlük hayatın işleyişini aksatabilecek meteorolojik olaylar için kullanılan bir uyarı kodudur.