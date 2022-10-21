Bursa'da Çataltepe Sanayi Sitesi Davutoğlu'nun gündeminde

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İnegöl İlçe Başkanlığı için Bursa'daydı.Muhammet Ali İLBEYİ / Forum Haber (BURSA İGFA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilçe binasının önünde konuşma yaparken Dokumacılar Odası Başkanı Aydın Çitil'in Çataltepe mağdurları bayrağını göstermesinin ardından konuşmasında Çataltepe'ye de değindi.

Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Davutoğlu, ForumHaber.com Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Ali İlbeyi'nin "Sayın Başbakan açılış konuşmanızda da değinmiş olduğunuz Çataltepe mağdurları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir" sorusuna; "Çataltepe'yi biliyorum. Konuya hakimim. İl başkanımız da bilgi aktardı. Konunun takipçisi olacağım" dedi.

Ardından Dokumacılar Odası Başkanı Aydın Çitil de, mağduriyet ile ilgili kısa bilgilendirmeyi ve geniş kapsamlı dosyayı Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na teslim etti.

Davutoğlu, bir dahaki Bursa ziyaretinde Çataltepe Sanayi'ye ziyarette bulunacağını belirtti.