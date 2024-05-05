Kayseri Melikgazi'de dönüşüm sürüyor

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 1 blok 36 adet daire, 3 adet dükkan için 15 Mayıs Çarşamba günü kat karşılığı yapım ihalesi düzenleyecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

15 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30’da düzenlenecek ihale ile ilgili açıklama yapan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ İlçemize sağladığımız hizmet ve yatırımlarımız arasında önde gelen hizmetlerimizden kentsel dönüşüm ile vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Ömrünü tamamlamış, atıl halde, yaşam alanı olma vasfını kaybetmiş yapıları nitelikli, depreme dayanıklı, konforlu yapılar haline getiriyoruz.

Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar, Yıldırım Beyazıt ve Çorakçılar Mahallelerimizde kentsel dönüşümle yepyeni bir imaj oluşturuyoruz. Sağlıklı, nezih, konforlu yapılarımızda hemşehrilerimizin daha iyi bir yaşam sürmeleri için her detayı düşünerek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçemize yeni bir görünüm kazandıracağız. 15 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30’da 1 blok 36 adet daire, 3 adet dükkan için düzenleyeceğimiz ihaleye katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz. Vatandaşlarımızı rahat ettirecek, yüzünü güldürecek kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek.” dedi.