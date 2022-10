Göbeklitepe dünyanın gündeminde

Resim, heykel ve seramik alanında Seçkin sanatçıların eserlerinden oluşan 48 eser Şanlıurfa Müzesi’nde sergilendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 12 bin yıllık Göbeklitepe’nin dünyanın gündeminde yer almaya devam edeceğini söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Serginin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sanatçılar ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Başkan Beyazgül usta sanatçıların hazırladığı eserleri yakından inceledi.

Süleyman Saim Tekcan, Devrim Erbil, Ergin İnan, Aydın Ayan, Hüsamettin Koçan, Halil Akdeniz, Habip Aydoğdu, Hasan Pekmezci, Ekrem Kahraman gibi Usta sanatçılar Göbeklitepe ‘den aldıkları ilhamla özgün yorumlarını eserlerine yansıttı. Sergide Şanlıurfalı olan sanatçılar Hasan Rastgeldi ve Nihan Yardımcı Çetinkaya da yer alıyor.

12 bin yıllık Göbeklitepe’ye sanatçı gözüyle bakmanın çok önemli olduğunu anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa Peygamberler şehridir. Şanlıurfa’mızla gurur duyuyorum 12 bin yıllık tarih Göbeklitepe Şanlıurfa’da bulunuyor. Yapılan her kazı Şanlıurfa’da bir yenilik oluyor. Göbeklitepe tarihin seyrini değiştirdi ve tarihin yeniden yazılmasına vesile oldu. Göbeklitepe sırlar ve gizemlerle doludur. Buraya gelen sanatçılarımızı kutluyorum. Bu sırlar ve gizemlerle dolu merkeze sanatçıların gözüyle bakmak çok önemlidir. Göbeklitepe hala dünyanın merkezine oturmuş vaziyettedir. Şanlıurfa uzun süre dünyanın gündeminde kalmaya devam edecektir. Her bir eser çıktığı zaman yeni bir sürpriz ile karşılaşacağız. Her çıkardığımız eser tarihin yeniden yazılmasına vesile olacaktır.