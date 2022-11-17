Manisa Büyükşehir Belediyespor'da gündem toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu, Mehmet Güzgülü başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü başkanlığında olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde yapılan toplantıda ilgili gündem maddelerinin yanı sıra; Manisa BBSK Basketbol A Takımı transferleri, Karate takımımızın 19-20 Kasım tarihleri arasında Uşak’ta düzenlenecek olan 100. Yıl Karate Şampiyonası müsabakaları hazırlıkları, 16-20 Kasım tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Federasyon Kupası yarışması, Judo takımımızın 19 Kasım tarihinde Denizli’de düzenlenecek olan Ortak Çalışma Antrenmanına katılımı, geride kalan haftada Atletizm sporcusu Özlem Işık’ın Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusunda elde ettiği başarı, alt yaş kategorilerinde ligi devam eden voleybol takımımızın durumu, Balkan Oyunlarında 15 madalya kazanarak organizasyona damgasını vuran Milli Cimnastikçilerimizin başarısı konuşuldu.