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2022'nin ilk Basın Kartı Komisyonu toplandı
GÜNDEM 10.08.2022, 21:37
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 2022'nin ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.
İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre toplantıda, basın mensuplarına ait 1187 dosya görüşüldü, 890 basın mensubu ilk kez basın kartı, 297 basın mensubunun ise "ömür boyu taşıma hakkı" kazandıran, "sürekli basın kartı" almasına karar verildi.
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