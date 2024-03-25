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TÜBİTAK'ın milli mayaları ile üretilen yoğurt raflarda
Sektöründe bir ilke daha imza atan zincir marketlerden BİM, TÜBİTAK’ın tamamen yerli ve milli mayaları ile üretilen ilk yoğurdunu tüketicileri ile buluşturdu
EKONOMİ 25.03.2024, 09:52
Sektöründe bir ilke daha imza atan zincir marketlerden BİM, TÜBİTAK’ın tamamen yerli ve milli mayaları ile üretilen ilk yoğurdunu tüketicileri ile buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - TÜBİTAK iş birliğinde yerli ve milli mayalar ile yaklaşık 8 aylık bir sürede geliştirilen Binvezir tam yağlı yoğurt, 26 Mart Salı günü BİM raflarında yerini alacak.
Üretiminde kullanılan tüm hammaddelerin tamamen yerli olduğu bu yeni ürünüyle; yerli maya ile üretilen süt ürünlerinin ülkemizde yaygınlaşması, sürdürülebilir bir hale gelmesi ve ulaşılabilir olmasına katkı sağlamayı hedefleyen market, Binvezir tam yağlı yoğurt, 1500 gramlık ambalajıyla 26 Mart’ta tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak mağazalarında tüketiciler ile buluşturacak.
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