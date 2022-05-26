TRT Bandrol ücretlerinde artış geldi: Cep telefonu bilgisayar ve tablet…

Elektrik faturalarından TRT payı kaldırılmasından sonra kurumun gelir kayıpların kısmen de olsa telafisi için cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde bandrol ücretlerinde artış yapıldı.

“Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bandrole tabi eşyanın cins ve gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) yer aldığı liste değiştirildi.

Bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranları yer aldığı listeye göre, ilave bir yazılım ve donanım desteği olsun ya da olmasın doğrudan, internet üzerinden başka bir yolla her türlü görsel işitsel yayınları alabilen cihazların bandrol oranları yenilendi.

Yüzde 3 artırıldı

Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan bu oran sabit bırakılırken, cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.

Yüzde 8'den yüzde 14'e çıkarıldı

Diğer cihazlarda (Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14'e çıkarıldı.