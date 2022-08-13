NNYÜ ile sanayi işbirliği

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Kayseri’nin önemli ve köklü sanayi kuruluşlarından Erciyes Anadolu Holding ve SİMFER A.Ş. ile öğrencilerin teorik ve pratik eğitimlerine imkan sağlayan iki önemli protokol imzaladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Köse, imzalanan İş Başı Eğitimi ve İş Yerinde Mesleki Eğitim protokollerinin öğrencilere teorik eğitimlerinin yanı sıra pratik yapma imkanı sağladığını belirterek, “İş Yerinde Mesleki Eğitim kapsamında Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi öğrencileri öğrenimlerinin 3. yılından itibaren teorik eğitimlerin yanı sıra haftada en az 2 gün anlaşmalı firmalarda pratik eğitim alabilecekler. İş Başı Eğitimine katılan öğrencilerimiz ayrıca öğrenimlerinin son döneminde haftada 4 gün pratik yapma imkanı bulacaklardır” dedi.

Uygulamalı eğitim programlarının geleceğin mühendislerinin öğrencilik döneminden itibaren iş ortamlarına adaptasyonları ve istihdamlarına önemli katkılar sağlaması açısından oldukça faydalı olduğuna dikkat çeken Köse, Erciyes Anadolu Holding ve SİMFER A.Ş. yetkililerine teşekkür etti.