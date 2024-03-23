Nevşehir'e yeni GES projesi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni kuracakları Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için MEDAŞ’A yaptıkları çağrı mektubunun ön değerlendirme komisyon raporunun olumlu sonuçlandığını açıkladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi’nin yıllık elektrik tüketim miktarının yaklaşık yüzde 75’i oranında elektriğin bu tesislerde üretileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptığı açıklamada, mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki yaklaşık 60 bin metre kare büyüklüğündeki alanda geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan Güneş Enerji Santrali (GES)’nde montaj ve inşa çalışmalarının 2023 yılı Aralık ayında tamamlandığını ifade etti. 3250 kWe güce sahip tesiste 11 Aralık 2023 tarihinde elektrik üretimine başlandığını belirten Savran, tesiste kış aylarında olmamıza rağmen 100 günlük sürede yaklaşık 5 Milyon 350 Bin TL’lik elektrik üretiminin gerçekleştirildiğini açıkladı.

-“Yenilenebilir ve Çevreci Enerji Sistemleriyle Sadece Bugünü Değil, Geleceği de Düşünüyoruz”

Mevcut santralde 2023 yılı elektrik tüketim verilerine göre Nevşehir Belediyesi’nin yıllık elektrik tüketiminin yüzde 39’unun karşılanacağını söyleyen Savran, “Çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde yürüttüğümüz GES projesi sayesinde enerjinin geleceğine yatırım yaptık. Devreye aldığımız ilk santralimizde ürettiğimiz elektrik sayesinde ciddi oranda tasarruf sağlayacağız. Sağladığımız tasarrufları ise şehrimize hizmet olarak geri kazandıracağız.” dedi.

Nevşehir Belediyesi’nin elektrik tüketim maliyetlerini azaltmanın yanı sıra kentteki toprak, hava, su kirliliğini minimuma indirmeyi hedefleyen yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmeye kararlı olduklarını anlatan Savran, bunun için yeni bir GES kurmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda MEDAŞ’a başvuruda bulunduklarını söyledi.

-“GES Sayesinde Enerjiye Ödediğimiz Bedeli Yatırıma Dönüştüreceğiz”

Mevcut santralin yanında yapmayı planladıkları 3000 kWe gücündeki yeni GES için MEDAŞ’a yaptıkları Çağrı Mektubu Başvurusunun 20 Mart 2024 tarihinde yayınlanan ön değerlendirme komisyon kararı sonucu olumlu görüldüğünü anlatan Savran, teknik değerlendirmelerin de tamamlanması sonrasında santralin ihale sürecine başlayacaklarını duyurdu.

Her iki santralin aktif olarak çalışması ile birlikte Nevşehir Belediyesi’nin yıllık elektrik tüketim miktarının yaklaşık yüzde 75’i oranında elektrik üretiminin bu tesislerde üretileceğinin müjdesini veren Savran, “Türkiye Yüzyılının parlayan yıldızı olacak olan geleceğin şehri Nevşehir’de yenilenebilir enerji kaynaklarına, yeşile ve doğaya çok önem veriyoruz. Güneş enerjisini elektriğe dönüştürecek yeni GES projesi, şehrimizde yaşayan her vatandaşımız için çok önemli. Güneş enerjisinden üreteceğimiz elektrik sayesinde belediyemizin elektrik tüketim maliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşanacak ve elektriğe ödediğimiz parayı vatandaşlarımıza hizmet olarak götürecek, yeni proje kaynaklarında kullanacağız. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerekli izinlerin ardından yapacağımız ihale ile birlikte yeni santralimizde hızla hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.