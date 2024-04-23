Bir suç örgütü daha çökertildi! Mahzen-31'de 8 gözaltı
Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 2 ilde düzenlenen "Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
Operasyonun ayrıntılarını Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Yerlikaya, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sonucu av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonuna el konulduğunu kaydetti.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1782635442782843205
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