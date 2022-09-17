MUTSO seçimi gençlerin önünü açacak

Muğla’nın Menteşe, Ortaca, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Yatağan, Kavaklıdere ve Datça ilçelerini bünyesinde barındıran Muğla Ticaret ve Sanayi Odası; yeni dönem yönetimini oluşturmak için 15 Ekim’de seçimlerini yapacak.Ata SEVGİ- AjansCANKA (MUĞLA İGFA)

Geçen son 4 dönem seçimlerinde başkan seçilen ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimleri öncesi AK Parti’den aday olabilmek için Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığından (MUTSO) istifa eden Bülent Karakuş, önceki gün yeniden MUTSO başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

ERCAN GENÇLER İÇİN SADECE BİR DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY

Karakuş’un politika için istifası sonrası, MUTSO Yönetim Kurulu kararıyla başkanlığa seçilen ve son 4 yıldır MUTSO Başkanı olan Mustafa Ercan da dün (16 Eylül 2022) düzenlediği basın toplantısıyla yeni dönem seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıkladı. Eşi Gülşah Ercan’la birlikte basın mensuplarını ağırlayan MUTSO Başkanı Ercan; önceki dönem Başkanı Bülent Karakuş’un, ”Artık biz aday olmayalım, genç bir kardeşimizi başkanlığa hazırlayalım, gençlerin önünü açalım.” önerisini dikkate almayarak, 5. kez aday olmasından sonra, kendisinin de aday olmaya karar verdiğine dikkat çektiği açıklamasında: "Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Dönem seçimleri için Başkanlık Adaylığımı açıklıyorum. 43 yıllık ticaret hayatı geçmişimle Muğla ve tüm ilçelerinde bilinirliği olan bir iş insanıyım. İlimizde birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üyelik ve yöneticilik yaptım. Dünyanın en eski mesleki faaliyetlerinden ticaretin temsilcileri siz değerli üyelerimizin evi olan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını 4 yıldır yürütmekteyim.

Başkanlık yaptığım dönem, tüm üyelerimiz için şansızlık ve zorluklar içermekteydi. Küresel pandemi ve savaş koşulları dünya ve ülkemiz ekonomisini her açıdan çok olumsuz etkiledi. Bunlara ilaveten Muğla’mızdaki orman yangın felaketi de ilimiz ekonomisini oldukça olumsuz etkiledi. Bu dönemde karşılaşılan zorlu şartlara rağmen üyelerimizin TOBB ve Bakanlıklar nezdinde sözcüsü olduk. Aynı zamanda pek çok projeyi de hayata geçirmeyi başardık. Bizler toplum hayatının vazgeçilmezi olan ticaret ve sanayinin hizmet ihtiyacını en üst düzeyde karşılamak için varız. Günümüzün şartları ve zorlukları ne olursa olsun mücadelemizi sizler için sürdürmekte kararlıyız. Bu bilinçle daha kapsayıcı çalışmalara imza atacağımız yeni bir döneme hazırız. Odamızın yeni dönemdeki başkanlığına adayım. Aday olmaktaki yegâne amacım, odamızın ilkelerine bağlı, çoğulcu, demokratik, şeffaf ve yenilikçi, üyelerin hak, hukuk ve menfaatini hem koruyan, hem de saygı duyan bir yönetim sergilemektir. Devam eden ve bazıları da planlanmış ulusal ve uluslararası nitelikteki kıymetli projelerimizi bu yeni dönemde gerçekleştireceğiz. Bu anlamda ilk hedefim yenilikçi bakış açılarına güvendiğim genç arkadaşlarımla dinamik, donanımlı ve aynı zamanda liyakate dayalı bir yönetim kadrosu oluşturmaktır. Hiçbir zaman şahsi bir amaçla aday olmadığımı, olmazsa olmaz tek hedefimin siz değerli üyelerimizin haklarını korumak, faaliyetlerini kolaylaştırmak ve hak ettikleri yerlere, güven ortamı içerisinde ulaşmalarını sağlamak olduğunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerinde vizyon sahibi, liyakatli yeni yüzler ve projelerimizle Muğla ekonomisine,sosyal ve kültürel hayatına ve Muğla’mıza katkı sağlamak adına adayım.” dedi.