Motorinden sonra LPG'ye zam geliyor

Dolar kuru 6 ay sonra 17 TL'yi geçmesi sonrasında akaryakıt fiyatına zam yolu göründü. LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere en az 50 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Dolar kuru ve Brent Petrol'de yaşanan artış nedeniyle motorin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren 1,95 liralık zam gelmişti. Dolar kurunun bugün itibarıyla 17 TL'yi geçmesi sonrasında akaryakıt fiyatlarına bir zam beklentisi daha geldi.

Sektör kaynaklarından elde edilen son bilgilere göre dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle LPG'ye (Otogaz) en az 50 kuruş dolayında zam bekleniyor.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece gerçekleşmesi beklenen zam, Merkez Bankası'nın bugünkü kapanış kurları belli olmasından sonra yeniden şekillenecek. LPG'ye en son Mayıs ayında 1 liralık indirim yapılmıştı.

Güncel LPG fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de 11.55 TL'den satılıyor.

Zamlı LPG fiyatları

Zam sonrasında İstanbul Anadolu yakasında 12.11 TL, İstanbul Avrupa yakasında 12.32 TL, Ankara'da 12.35 TL, İzmir'de 12.05 TL'den satılması bekleniyor.