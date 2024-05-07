MÜSİAD'dan Bursalı gençlere tecrübe paylaşımı

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşımı’ söyleşisinde bulundu. Başkan Şenocak, gençlere ‘Yaptığınız işin en iyisi ve vazgeçilmezi olun’ tavsiyesinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa iş yaşamının önemli ve etkin sivil toplum örgütlerinden bir olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, bu kez gençlerle bir araya geldi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen ‘Tecrübe Paylaşımı’ söyleşisine MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Abdullah Taşdemir ve Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Esat Demirel ile birlikte konuk olan Başkan Şenocak, gençlere ufuk açan bir konuşma gerçekleştirdi.

Söyleşide gençlere özellikle çok çalışmalarını tavsiye eden Şenocak, "Ben de sizler gibi bir meslek lisesi mezunuyum Torna Tesviye Bölümü’nden mezun olup Ziraat Fakültesi’ni bitirdikten sonra inşaat sektörüne girdim. Aslında hemen her Türk gencinin yaşadığı gibi istediğim değil kazandığım bölümü okudum. Ama artık bugün bu değişti. Sizler çok şanslısınız. Meslek liselerine olan talep giderek büyüyor" dedi.

ÇALIŞTIĞINIZ YERİN VAZGEÇİLMEZİ OLUN

Gençlere iş hayatına dair tüyolar veren Başkan Şenocak, öğrencilere vazgeçilmez olmayı tavsiye etti. Şenocak, “hangi işi yaparsanız yapın, en iyisi olun. Bizler sizinle iş birliği yaparak bu yolda yanınızda olmak istiyoruz. Bilinçli bir şekilde bu işe başlayıp bulunduğunuz yerin vazgeçilmezi olursanız bir dönem sonra rol model de olursunuz” dedi. Devletin genç girişimcilere verdiği desteklerden de bahseden Şenocak, özellikle kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapıldığını, dolayısıyla bu sıralardan yalnızca nitelikli elemanlar değil, geleceğin iş kadınlarının da çıkacağını belirtti.

HER BİREY KENDİ HİKAYESİNİ KENDİ YAZAR

‘Tecrübe Paylaşımı’ söyleşisinde kendi deneyimlerini gençlerle paylaşan MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay da önemli noktalara değindi. Atalay, “Bugün edineceğiniz her beceri sizi geleceğe taşıyacak birer basamak olacak. Hiçbir zaman ben yapamam, ben beceremem, o benden daha iyi deyip umutsuzluğa kapılmayın. Herkes kendi hikayesini kendisi yazar. Mutluluk ve başarı aslında herkesin içinde saklıdır” diye konuştu.

MÜSİAD Bursa Şubesi’nin başlattığı bu; iş dünyası ve eğitim iş birliğinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Abdullah Taşdemir ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Taşdemir, “Bursa’yı kalkındırmak için siz gençlerle birlikte el ele çalışacağız” dedi. Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Esat Demirel de yaptığı konuşmada genç öğrencilerin geleceğin yöneticileri olacağını hatırlatarak motivasyonlarını hiç bir zaman düşürmemelerini önerdi.

Ayrıca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören Suriyeli ve Kazak öğrenciler MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerine staj ile ilgili yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Her iş yerine kabul edilmediklerini belirten öğrencilere MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak ve MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay, konunun gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse Milli Eğitim Bursa İl Müdürlüğü nezdinde takipçisi olacakları sözünü verdi.