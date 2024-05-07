Hıdırellez Bayramı, Kocaeli’de ritüellerle kutlandı

8. Uluslararası Hıdırellez Bayramı, Büyükşehir ve Balkan Türkleri Derneği’nin ortaklığında dünden bugüne uzanan ritüellerle kutlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenlendiği 8. Uluslararası Hıdırellez Bayramı, 05-06 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen etkinliklerle kutlandı. Geleneksel birçok ritüelin gerçekleştiği Hıdırellez Bayramında vatandaşlar baharın gelişini kutladı.

RİTÜELLER UNUTULMADI

Vatandaşların bir araya gelerek birlik ve beraberliğin sağlandığı bayramın birinci günü, Sekapark Kültür Alanında yedi kapıdan toplanan sular bakır tencere içerisine konuldu ve bakır gömme ritüeli gerçekleştirildi. Yine birinci gün Derince’de Çoban Vardiya Değimi ile Koyun Sağma ritüelleri yapıldı. İkinci gün ise Sekapark’ta bulunan Balkan Evi’ne dönülerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Ar’ın katılımı ile gömülen bakır tencere çıkarıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ikinci gün etkinliklerinde maniler okundu, ikramlar afiyetle yenildi. İkinci gün etkinleri kapsamında Balkanlar yöresinden folklor oyunlarının ardından Sevilen Sanatçı Rumeli Ekrem sahne aldı. Kocaeli’den ve çevre illerden vatandaşların katıldığı etkinliklerde, küçük büyük herkes gölünce eğlendi ve hoşça vakit geçirdi. Etkinliklere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal’ın yanı sıra Balkan Türkleri derneklerinin yöneticileri, eski başkanları ve protokol üyeleri de katıldı.

BÜYÜKAKIN: BURADA BİR OLUYORUZ

İkinci gün etkinlikleri kapsamında kutlamalara katılarak vatandaşlarla bir araya gelen ve hitaplarını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Doğa’nın uyanışını temsil eden, yıllardır kutlanan bu bayram aslında Orta Asya’dan Anadolu’ya oradan da bize devam eden miras aldığımız geleneklerden bir tanesidir. Dünyanın birçok yerinde benzer başlıklarla kutlanır ama esasen bahara uyanış, doğanın uyanışı, yeniden canlanma, barış ve kardeşlik gibi içerisinde birçok şeyi barındıran güzel bir ananedir. Çocuklarımızın da ileri de bu gelenekleri yaşatmasına vesile oluyoruz. Aslında biz burada bir oluyoruz, bir araya geliyoruz, bu vesileyle birbirimizi tekrardan görmüş oluyoruz. Aslında biz bu tür günlerde huzur içerisinde olmamızın ne kadar da önemli olduğunu, bunun kıymetini bilmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlamalıyız. Nereden hatırlamalıyız mesela Gazze’den hatırlamalıyız, mesela Ukrayna’dan hatırlamalıyız, Sincan’dan hatırlamalıyız. Orada insanlar kan ağlıyorlar çocuklar huzur içerisinde değiller, analar huzur içerisinde değiller. Biz burada bugün huzur içerisinde bir aradaysak sınırlarda nöbet bekleyen Mehmetçiğimizin, emniyet güçlerimizin emeği var. Ben buradan onlara şükranlarımızı gönderiyorum. Yıllardır bu toprakların huzur içerisinde olması için emek vermiş, gerektiğinde şehit olmayı bilmiş, gerektiğinde gazi olmuş sayısız vatan evladı var. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanmasına vesile olan tüm şehitlerimizi, devlet büyüklerimizi, gazilerimizi saygı ile minnetle anıyorum” dedi.

“HIDIRELLEZ BAYRAMI MARKA HALİNE GELDİ”

Konuşmasına vatandaşların etkinliklere gösterdiği ilgiye teşekkür ederek başlayan Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Ar, “Günümüz teknolojik gelişmeleri, dünyadaki sosyal paylaşım çılgınlığı toplumların kültürlerinde ciddi dejenerasyon oluşturmaktadır. Bu durum aileleri kötü etkilemekte ve özellikle çocukların kendilerini yabancı kültürlere kaptırmalarına, farklı rollere girmelerine ve ötekileşmelerine yol açmaktadır. Dernekler olarak bizim en önemli görevlerimizden birisi de bahsettiğim bu duruma karşı kültürümüzü devam ettirmek ve gençlerimize aktarabilmektir. Özellikle Büyükşehirlerde yaşanan bu kötü etkileşimi olumluya çevirebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin kültürel destekleri kapsamında bu yıl 8.’sini gerçekleştirdiğimiz Hıdırellez Bayramı, şehrimiz için önemli bir marka ve etkinlik haline gelmiştir” şeklinde konuştu.