Son Dakika

İsrail'in Refah'a girmesi savaşın gidişatını ne yönde değiştirecek?

İsrail'in kara saldırısı düzenleyerek Refah'a girmesi, bölgede çatışmaların yakın zamanda yoğunlaşacağı anlamını taşıyor

DÜNYA 07.05.2024, 09:47
İsrail'in Refah'a girmesi savaşın gidişatını ne yönde değiştirecek?

İsrail'in kara saldırısı düzenleyerek Refah'a girmesi, bölgede çatışmaların yakın zamanda yoğunlaşacağı anlamını taşıyor. Peki bundan sonra Orta Doğu’da neler olacak?Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İsrail’in, Refah'a karşı kapsamlı bir kara harekatına girmesi an meselesi olarak görünüyor. Refah'ta sivillerin tahliye edilmeye başlaması çatışmaların yakın zamanda gerçekleşeceğine dair ihtimali kuvvetlendirdi. Refah'ta sayısı 2 milyona yaklaşan sivil nüfus düşünüldüğünde bu saldırının korkunç sonuçlar doğuracağı kesin. İsrail'in saldırı konusunda fikir değişitirme ihtimalinin olup olmadığı ve saldırının doğuracağı olası sonuçları Filistinli aktivist-yazar Muin Naim Herkes Duysun için değerlendirdi. 

“İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRISI YENİ BİR DURUM DEĞİL”

İsrail'in Refah'a saldırısının aylardır devam ettiğini ifade eden Muin Naim, son hazırlıkların top yekün bir saldırının adımları olduğunu şu şekilde ifade etti:

“İsrail işgal devleti şu anda 1.4 milyon kişinin sığındığı Refah'a saldırı hazırlığında. İsrail'in Refah'a saldırısı yeni olan bir durum değil. Bu saldırı aylardır devam ediyordu. Şu anda gerçekleşmesi beklenen şey daha büyük kapsamlı bir saldırı olarak görünüyor. Özellikle dün gece Refah'ta 6 aile İsrail işgal güçleri tarafından yok edildi. İçlerinde çoğu kadın ve çocuk olan 30'dan fazla insan katledildi. Ne yazık ki bunlar sadece başlangıç olarak görünüyor.”

“NETANYAHU KENDİ KOLTUĞUNU KORUMAK İÇİN FİLİSTİNLİLERİ KATLEDİYOR”

Refah'a Filistinlilerin zorunlu olarak göç etmesi nedeniyle bölgede çok dar bir alanda anormal sayıda nüfusun bulunduğunu ifade eden Muin Naim, “Şu anda Refah'ta 1.4 milyon insan bulunuyor. Tabiri caizse bir iğne atsanız birisinin başına denk gelebilir. Refah, Filistinlilerin sığınabileceği son noktadır. Netanyahu kendi siyasi geleceğini kurtarabilmek adına ülkesindeki siyasi ve askeri stratejistlerin Refah saldırısına karşıt görüş bildirmesine rağmen kendi koltuğunu korumak için bu saldırıyı gerçekleştirecek gibi görünüyor. Netanyahu bu tarz saldırılarla Filistin direnişini tehdit etmeye çalışıyor. Netanyahu Filistin direnişini insanları katletmekle tehdit ediyor. Eğer teslim olmazsanız çocukları, kadınları, yaşlıları öldüreceğim diyor. Böyle acımasız tehdit ve mantık dünya da hala ciddi bir tepki ile karşılaşmıyorsa bu durum uluslararası hukuk ve insan hakları örgütlerinin nerede olduğunu sorgulamamıza neden oluyor.” şeklinde konuştu.

“REFAH'A SALDIRI SİVİLLERİ KATLETMEKTEN BAŞKA BİR SONUÇ DOĞURMAZ”

Refah'a yapılacak saldırının sivilleri katletmekten başka bir sonuç doğurmayacağının altını çizen Muin Naim, “Diğer bir taraftan bu operasyon sivilleri katletmekten başka hiçbir sonuç getirmeyecektir. İsrail, Filistin direnişini kuzey bölgesinde bitirmedi ki Refah'a girsin. İsrail işgal devletinin kendi yetkilileri bile direnişin Han Yunus ve kuzey bölgelerinde hala devam ettiğini açıklıyor. İsrailli yetkililerin de aktardığı üzere direniş yapılanması kuzeyde çökmüş değil. Peki durum böyleyken İsrail Refah'a neden girecek? Bunun tek bir yanıtı var o da Filistinli sivilleri,çocukları ve kadınları daha çok katletmekten başka bir şey değil. Bu durum ne yazık ki batının ve ABD'nin desteği ile gerçekleşiyor.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17