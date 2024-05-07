İsrail'in Refah'a girmesi savaşın gidişatını ne yönde değiştirecek?

İsrail'in kara saldırısı düzenleyerek Refah'a girmesi, bölgede çatışmaların yakın zamanda yoğunlaşacağı anlamını taşıyor. Peki bundan sonra Orta Doğu’da neler olacak?Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İsrail’in, Refah'a karşı kapsamlı bir kara harekatına girmesi an meselesi olarak görünüyor. Refah'ta sivillerin tahliye edilmeye başlaması çatışmaların yakın zamanda gerçekleşeceğine dair ihtimali kuvvetlendirdi. Refah'ta sayısı 2 milyona yaklaşan sivil nüfus düşünüldüğünde bu saldırının korkunç sonuçlar doğuracağı kesin. İsrail'in saldırı konusunda fikir değişitirme ihtimalinin olup olmadığı ve saldırının doğuracağı olası sonuçları Filistinli aktivist-yazar Muin Naim Herkes Duysun için değerlendirdi.

“İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRISI YENİ BİR DURUM DEĞİL”

İsrail'in Refah'a saldırısının aylardır devam ettiğini ifade eden Muin Naim, son hazırlıkların top yekün bir saldırının adımları olduğunu şu şekilde ifade etti:

“İsrail işgal devleti şu anda 1.4 milyon kişinin sığındığı Refah'a saldırı hazırlığında. İsrail'in Refah'a saldırısı yeni olan bir durum değil. Bu saldırı aylardır devam ediyordu. Şu anda gerçekleşmesi beklenen şey daha büyük kapsamlı bir saldırı olarak görünüyor. Özellikle dün gece Refah'ta 6 aile İsrail işgal güçleri tarafından yok edildi. İçlerinde çoğu kadın ve çocuk olan 30'dan fazla insan katledildi. Ne yazık ki bunlar sadece başlangıç olarak görünüyor.”

“NETANYAHU KENDİ KOLTUĞUNU KORUMAK İÇİN FİLİSTİNLİLERİ KATLEDİYOR”

Refah'a Filistinlilerin zorunlu olarak göç etmesi nedeniyle bölgede çok dar bir alanda anormal sayıda nüfusun bulunduğunu ifade eden Muin Naim, “Şu anda Refah'ta 1.4 milyon insan bulunuyor. Tabiri caizse bir iğne atsanız birisinin başına denk gelebilir. Refah, Filistinlilerin sığınabileceği son noktadır. Netanyahu kendi siyasi geleceğini kurtarabilmek adına ülkesindeki siyasi ve askeri stratejistlerin Refah saldırısına karşıt görüş bildirmesine rağmen kendi koltuğunu korumak için bu saldırıyı gerçekleştirecek gibi görünüyor. Netanyahu bu tarz saldırılarla Filistin direnişini tehdit etmeye çalışıyor. Netanyahu Filistin direnişini insanları katletmekle tehdit ediyor. Eğer teslim olmazsanız çocukları, kadınları, yaşlıları öldüreceğim diyor. Böyle acımasız tehdit ve mantık dünya da hala ciddi bir tepki ile karşılaşmıyorsa bu durum uluslararası hukuk ve insan hakları örgütlerinin nerede olduğunu sorgulamamıza neden oluyor.” şeklinde konuştu.

“REFAH'A SALDIRI SİVİLLERİ KATLETMEKTEN BAŞKA BİR SONUÇ DOĞURMAZ”

Refah'a yapılacak saldırının sivilleri katletmekten başka bir sonuç doğurmayacağının altını çizen Muin Naim, “Diğer bir taraftan bu operasyon sivilleri katletmekten başka hiçbir sonuç getirmeyecektir. İsrail, Filistin direnişini kuzey bölgesinde bitirmedi ki Refah'a girsin. İsrail işgal devletinin kendi yetkilileri bile direnişin Han Yunus ve kuzey bölgelerinde hala devam ettiğini açıklıyor. İsrailli yetkililerin de aktardığı üzere direniş yapılanması kuzeyde çökmüş değil. Peki durum böyleyken İsrail Refah'a neden girecek? Bunun tek bir yanıtı var o da Filistinli sivilleri,çocukları ve kadınları daha çok katletmekten başka bir şey değil. Bu durum ne yazık ki batının ve ABD'nin desteği ile gerçekleşiyor.” ifadelerini kullandı.