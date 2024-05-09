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Merkez'den yıl sonu enflasyon tahminine güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık güncellemeyle yüzde 38'e çektik " dedi

EKONOMİ 09.05.2024, 12:48
Merkez'den yıl sonu enflasyon tahminine güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık güncellemeyle yüzde 38'e çektik." dedi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda sunum yaptı.

Karahan’ın konuşmasında sıkı para politikası duruşunu korumakta kararlı olduklarını söyledi. Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini belirten Başkan Karahan, "Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Yurt içi talepte direnç sürerken, bazı normalleşme işaretleri mevcuttur. Yurt içi talepte direnç sürerken, bazı normalleşme işaretleri mevcuttur. Arz koşulları talep koşullarına kıyasla daha ılımlı bir seyir izlemektedir. Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Menkul kıymet tesis uygulamasını 9 Mayıs itibarıyla tamamen sonlandırdıklarını açıklayan MB Başkanı Fatih Karahan, likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacaklarını, para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaklarını söyledi.

Mart toplantısında yapılan ilave parasal sıkılaştırma, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına güvenini artırmış ve rezervlere olumlu yansıdığını ifade eden Başkan Karahan, "Swap hariç net rezervlere bugün itibarıyla baktığımızda son iki haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır. Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği ve ekonomi politikalarındaki eşgüdümün korunacağı bir görünüm esas alınmıştır. 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e güncelledik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21’e tekabül etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecektir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde, belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri, öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise, para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız" diye konuştu.

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