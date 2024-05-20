Kılıç “En fazla yatırımın yapıldığı illerin başında Mardin geliyor.”

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, “En fazla yatırımın yapıldığı illerin başında Mardin gelmektedir. Buda bizler için gurur vericidir” dedi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ve ilçe belediye başkanları ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı makamlarında ziyaret ederek Mardin ve ilçelerini yakından ilgilendiren birçok konuyu masaya yatırdılar.

ULAŞIM SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç yapılan ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Yatırım ve hizmetler konusunda ilimizin önünü açmak ve refah seviyesini yükseltmek adına çalışmalarımızı el birliğiyle sürdürdüklerini söyledi.

Buna ilişkin olarak daha öncede defalarca bir araya geldiğimiz bakanlarımızı tekrar ziyaret ederek raporlarımızı ve projelerimizi kendileriyle paylaştıklarını ifade eden Kılıç,” Bu anlamda ilk olarak İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile bir araya gelerek Mardin ilimizde bulunan bazı talep ve sorunları kendilerine sunduktan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik. Mardin’e yapılması düşünülen çevre yolunun bir ana önce hayata geçirilmesi, Ceylanpınar-Kızıltepe Yolunun yapılması, Mardin-Midyat duble yolunun bir an önce tamamlanması, Mardin-Savur yolunun yapılması, Bakım Evlerinin yapılması ve onarılması, Derik çevre yolu, Mardin Güney İmar çevre yolunun yapılması, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’na dorudan ulaşacak yolun yapılması ile birlikte Kızıltepe-Nusaybin yolunun onarılması ile konularımızı sayın bakanımıza ilettik. İnşallah kendileri de gerekli adımları atarak Mardin’in ulaşım konusundaki sıkıntılarını büyük ölçüde gidereceklerdir.” dedi.

GENÇLİĞİN OLMADAĞI YERDE GELECEKTE OLMAZ “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile yaptığımız görüşmede daha öncede gündemde yer edinen yeni bir Mardin Stadyumu’nun yapım çalışmalarına bir an önce başlanması yönünde ki talebimizi yinelediklerini Kaydeden Kılıç,” Kızıltepe ilçemizde 2000 seyirci kapasiteli betonarme tribün ve saha aydınlatmasının yapılması. Artuklu ilçemize kazandırmayı planladığımız 2 Adet açık ve 2 adette kapalı tenis kortu ile tesisinin yapılması, mevcut bulunan 21 Kasım Şehir Stadyumu betonarme tribün, IAAF onaylı tartan pist ve aydınlatma sisteminin yapılması, öğrenci yurtların bakım ve onarımların yapılması için taleplerimizi ileterek gerekli adımların atılması hususunu sayın bakanımıza arz ettik. Gençliğin olmadığı yerde gelecek te olmaz diyerek çıktığımız bu yolda gençliğimiz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

ÖZELLİKLE GAP KONUSUNU ELE ALDIK GAP’ın geleceği konusunda Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile görüşme yaptıklarını vurgulayan Kılıç,” Özellikle GAP kapsamında devam eden projelerin tasarruf kapsamları dışında bırakarak projelerinin biran evvel tamamlanmasının önemli olacağını yineledik. Daha iyi hizmet sunmak amacıyla Midyat ve Kızıltepe İlçelerimize yeni hizmet binaların yapılması ile birlikte çiftçilerimizin yaşadığı sorunların ivedilikle giderilmesini istedik. Bir tarım ili olan Mardin’de emek harcayarak kalkınmamıza büyük anlamda destek olan çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapılarak fazladan destek sağlanması ve ziraat odası başkanlarımızın tarafımıza iletilen başta buğday fiyatları olmak üzere diğer tüm konuları sayın bakanımızla paylaştık. Bakanlarımızın Mardin ilimize ve heyetimize olan ilgileri gerçekten görülmeye değerdi. Bu anlamda tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.