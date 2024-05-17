Mudanya'da park ve yeşil alanlara bakım
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye, ilçede bulunan park ve yeşil alanları yaza hazırlıyor
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye, ilçede bulunan park ve yeşil alanları yaza hazırlıyor.BURSA (İGFA) - Baharla birlikte Mudanya genelinde ot biçme ve temizleme çalışmalarını yoğunlaştıran Mudanya Belediyesi, sorumluluk alanındaki noktaları Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte kapsamlı çalışmaya tabi tuttu.
Ekipler, parklar ve dinlenme alanlarının yanı sıra refüj ve kaldırımların kenarlarındaki otları da temizliyor. Çalışmalar kapsamında Mudanya'nın işgalden kurtarılışında düşmana ilk kurşunu sıkarak şehit olan Mudanya Şükrü Çavuş büstünün de olduğu ve uzun bir süredir bakımsız haldeki parkta temizlendi.
Yerel belediye, çalışmalarla yaz mevsiminin getireceği enerjiyi Mudanya ile bütünleştirerek vatandaşların nefes alabilecekleri alanlar oluşturmayı planlıyor.
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