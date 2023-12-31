Marmaralı zeytincinin kooperatifine yılın e-ticaret ödülü

Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda Marmarabirlik e-ticaret alanında 'yılın kooperatif ödülü'ne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın organizasyonluğunda 180 kooperatifin katılım sağladığı fuarda, 40 metrekare stant ile boy gösteren Marmarabirlik, fuar ziyaretçileriyle yakından ilgilendi. Birlik Başkanı Hidamet Asa, Genel Müdür İsmail Acar ile Satış ve Pazarlama Müdürü Tuncay Kural'ın da hazır bulunduğu fuarda, e-ticarette yılın kooperatif ödülü Marmarabirlik'e geldi.

Ödülü, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın elinden alan Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, tarım satış kooperatifleri arasında ödül alan birlik olmalarından dolayı memnuniyeti dile getirdi.

Satış ve Pazarlama Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eden Başkan Asa, "30 bin ortağımız adına Sayın Bakanlarımızın elinden aldığımız bu ödül bizi onurlandırmış ve daha büyük bir azimle çalışmaya teşvik etmiştir. E-ticaret hacmimizi gelecekte çok daha artırmayı hedefliyoruz. Tüketiciler için en cazip alışveriş yöntemlerinden bir haline gelen E-ticaretin firmalara sağladığı en büyük avantaj kolay ulaşılabilir olmalarıdır. Zeytin üreticisinin sigortası olan Marmarabirlik, misyon ve vizyonu ile kooperatifçiliğin yüz akıdır” diye konuştu.